«Адская дыра»: Трамп заявил о намерении ввести Нацгвардию в один из городов

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с высоким уровнем преступности. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Американский лидер назвал город «адской дырой».

— Балтимор сейчас — это адская дыра, — заявил Трамп.

Белый дом обосновал свое решение статистическими данными, согласно которым Балтимор входит в число самых криминальных городов США. Конкретные сроки возможного ввода Национальной гвардии в город не были названы, передает телеканал.

22 августа администрация президента США Дональда Трампа развернула военно-морскую группировку из кораблей USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам.

3 сентября Соединенные Штаты провели военную операцию против международных наркоторговцев. Как заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики. По словам главы Белого дома, судно принадлежало членам венесуэльского наркокартеля «Трен де Арагуа», которых он назвал «наркотеррористами». В результате удара, по заявлению американской стороны, были ликвидированы 11 человек.

