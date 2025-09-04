«Адская дыра»: Трамп заявил о намерении ввести Нацгвардию в один из городов

3 сентября Соединенные Штаты провели военную операцию против международных наркоторговцев. Как заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики. По словам главы Белого дома, судно принадлежало членам венесуэльского наркокартеля «Трен де Арагуа», которых он назвал «наркотеррористами». В результате удара, по заявлению американской стороны, были ликвидированы 11 человек.