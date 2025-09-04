Артиллеристы работают в одном ритме с техникой

Наш специальный корреспондент, старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он встретился с артиллеристом из группировки войск «Восток» — бойцом с позывным «Кула».
Матвей, позывной «Кула», служит на должности номера расчета заряжающим. Он работал на орудиях Д-30, Д-20, 2С3, 2С5 и 2С19 «Мста-С». Говорит коротко: «Один раз покажете — дальше справлюсь». Его задача — подать снаряд вовремя и без ошибок.
Калибр — 152 мм. Внутри машины все расположено по делу: справа пульт, сзади карусель со снарядами, между ними лоток. Командир дает команду на тип снаряда и заряд. Матвей подает, лоток опускается, затвор закрывается, орудие стреляет. Дальше все повторяется столько, сколько нужно по задаче.
Команды короткие. Разговоры только по делу. Каждый знает свое место: командир ведет задачу, наводчик держит цель, механик-водитель отвечает за позицию, заряжающие обеспечивают темп. Ошибок стараются не допускать. Упавший снаряд — это риск и потеря времени. Поэтому движения отработаны без суеты.
Самый напряженный день у них был на херсонском направлении. Отстреляли полный боекомплект, ушли на дозагрузку и вернулись к работе. Вышло около ста выстрелов за день. Целей было много: пехота, минометные точки, блиндажи, укрепления, машины — от пикапов до бронетехники. По подсчетам, тогда вывели из строя примерно пятнадцать единиц техники. Подробных разговоров об этом в расчете нет. Сделали, что требовалось, и перешли к следующей задаче.
Рабочий день чаще проходит без «рекордов». Подъем, подготовка, проверка связи, привязка орудия, стрельба по целям, обслуживание. Вечером — чистка, смазка, осмотр. Режим повторяется. Это обычная служба. Есть цифры, есть план, есть ответственность.
Матвей всегда спокоен, точен в своих формулировках, объясняет разницу между техникой не в двух словах, а как полевую инструкцию, где каждое «почему» привязано к «как».
— Для нас это не спор «что лучше», а выбор под конкретный день: рельеф, погода, задача, вероятность ответки и длина отхода; там, где буксируемая выигрывает скрытностью, самоходная берет темпом, и вся мудрость в том, чтобы не перепутать ремесло с рекламой и не гнаться за универсальностью там, где ее нет, — объясняет Матвей.
Про «сильные руки» он не говорит. Хотя сто раз потягать на себе тяжелый снаряд сможет далеко не каждый. Матвей говорит про ритм. Если ритм держится, расчет работает быстро. Если кто-то выпадает, темп падает. Поэтому следят за мелочами: где лежат перчатки, как стоит инструмент, в какой последовательности идут действия. Эти привычки экономят секунды и силы. От них зависит, будет ли новый выстрел вовремя.
Про опасность лишних слов тоже помнят. Внутри машины шумно и жарко. Короткая команда понятнее длинного объяснения.
— Надо — делаем, — так Матвей описывает свой подход.
Иногда спрашивают, что ему запомнилось. Он отвечает просто: «Сотня выстрелов за день и слаженная работа. Все остальное — обычный день». Для него важнее итог: цель подавлена или нет, техника выведена из строя или нет. Вне стрельбы забот хватает. Периодически тренируются на смене орудий, чтобы не теряться при переводе с Д-20 на «Мсту» или обратно. Переучивание идет быстро, потому что базовые действия одинаковые. Матвей считает это частью ремесла.
Отношение к делу у него спокойное. Он не ищет внимания и не спорит о «самом важном». Для него важно, чтобы расчет работал без сбоев и чтобы команды приходили вовремя. Он держит свою часть работы и рассчитывает, что остальные держат свою. Так устроен весь процесс.
Фронтовая жизнь в его словах выглядит без украшений. Есть жара, пыль, шум, тяжелый снаряд, тесное пространство, пот и усталость к вечеру. Есть короткий сон. Утром все начинается заново. Иногда бывает тише, иногда напряженнее. Правила одни и те же.
КСТАТИ.
«Мста-С» помогает уничтожать тактические ядерные средства, артиллерийские и минометные батареи, танки и другую бронированную технику, противотанковые средства, живую силу, средства ПВО и ПРО, пункты управления, полевые фортификационные сооружения и многое другое.