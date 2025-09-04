Артиллеристы работают в одном ритме с техникой

Самый напряженный день у них был на херсонском направлении. Отстреляли полный боекомплект, ушли на дозагрузку и вернулись к работе. Вышло около ста выстрелов за день. Целей было много: пехота, минометные точки, блиндажи, укрепления, машины — от пикапов до бронетехники. По подсчетам, тогда вывели из строя примерно пятнадцать единиц техники. Подробных разговоров об этом в расчете нет. Сделали, что требовалось, и перешли к следующей задаче.