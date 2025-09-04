Ричмонд
Разрушенный мост и просевшая дорога: введены ограничения для грузовиков в Хабаровском крае

Фурам весом более 16 тонн перекрыли проезд на двух дорогах Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

На региональных трассах края появились новые ограничения для крупногабаритного транспорта. Причина — повреждения дорожного полотна и разрушение моста. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации Хабаровского управления автомобильных дорог, движение по всем региональным и федеральным дорогам открыто, но на двух участках действуют ограничения.

На трассе от села имени Полины Осипенко до села Бриакан и поселка Березового временно закрыт проезд для грузовиков тяжелее 16 тонн. Причина — земляное полотно потеряло несущую способность.

Еще одно ограничение ввели на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре. На 478-м километре частично разрушен мост через реку Татарку. Здесь также запрещено движение грузовиков весом более 16 тонн.