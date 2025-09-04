Памятные мероприятия прошли по всей столице

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. В его рамках прошли акции, посвященные памяти жертв.
Этот день в России стали проводить с 2005 года. Связан он с трагическими событиями в Беслане, когда 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и удерживали в заложниках более 1100 человек. По традиции в день памяти в Московском авиационном институте (МАИ) провели лекцию-беседу со студентами вуза.
— Сегодняшний день посвящен окончанию спасательной операции в Беслане, — рассказывает генерал-майор в отставке Александр Михайлов. — Те события привели к огромному количеству жертв, включая детей.
По словам Михайлова, для того чтобы не допустить повторения этих трагических событий, необходимо помнить о прошлом. Терроризм — это не сегодняшнее явление. Человечество всегда находится в противоречии: люди хотят мира, но на своих условиях.
— Терроризм процветал еще в Российской империи, — рассказывает Михайлов. — Революционеры, так называемые народовольцы, устраивали подрывы и бесчинства, к ним массово присоединялись студенты. Пусть они и выбирали себе точные «цели», но от их рук пострадали случайные жертвы просто из-за того, что оказались рядом в момент совершения преступления.
Михайлов отметил — обе мировые войны начинались с террора: убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и провокация в Гляйвице, когда нацистами было инсценировано нападение Польши на немецкую радиостанцию.
— Сейчас, как и всегда, «пушечное мясо» для совершения таких преступлений набирают среди молодежи, — отмечает Михайлов. — Расслоение общества заставляет юных пойти за обещанными деньгами. Только вот истина состоит в одном: наемные боевики-террористы никогда не доживают до своей кровавой «зарплаты».
По словам Александра, сейчас, с таким быстрым развитием технологий, сложно предугадать, как они могут сыграть на руку обеим сторонам.
— Сегодняшние преступления раскрываются в среднем за 48 часов, — объясняет генерал-майор в отставке. — Новейшие технологии приходят нам на помощь. Только вот террористы тоже активно ими пользуются. В этом плане мы не можем с ними соревноваться, и очень важно сделать упор на предупреждение совершения терактов — воспитывать в молодых людях критическое мышление и политическую зрелость.
В столице также прошли памятные акции-митинги. Москвичи возложили цветы по десяти адресам, которые связаны с трагическими событиями: Театр на Дубровке, подземный переход на Пушкинской площади, взорванные дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, гостиница «Националь», аэродром Тушино, станции метро «Рижская», «Парк культуры», «Лубянка» и «Автозаводская».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Лосинский, директор Фонда поддержки детского технического творчества имени летчика-космонавта Героя СССР А. А. Сереброва:
— Люди старшего поколения обладают более глубокими жизненными познаниями. Мы застали время, когда террористы в стране были особенно активны. Мы делимся этим опытом с молодыми, закладываем в них те качества и принципы поведения, которые помогут им быть подготовленными.