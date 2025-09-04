Памятные мероприятия прошли по всей столице

— Сегодняшние преступления раскрываются в среднем за 48 часов, — объясняет генерал-майор в отставке. — Новейшие технологии приходят нам на помощь. Только вот террористы тоже активно ими пользуются. В этом плане мы не можем с ними соревноваться, и очень важно сделать упор на предупреждение совершения терактов — воспитывать в молодых людях критическое мышление и политическую зрелость.