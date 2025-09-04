4 сентября в Иркутске обещают дождь и похолодание до +14 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в местном гидрометцентре, ветер будет северо-западный с порывами до 7−12 м/с.
— По области осадки усилятся: в южных и Слюдянском районе местами пройдут очень сильные дожди. Северо-западный ветер может дуть местами до 14 м/с. А в западных и южных районах порывы составят 15−17 м/с, — уточнили синоптики.
В регионе температура воздуха прогреется максимум до +14…+19 градусов. Если весь день будет облачно, то столбик термометра опустится до +6…+11.
Из-за усиления осадков ожидается повышение уровней воды в реке Лена на участке Усть-Кут-Марково на 10−12 сантиметров.