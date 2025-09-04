Лодка с десятками пассажиров перевернулась после столкновения с пнем: погибло более 20 человек

Смертельный инцидент на воде произошел в Нигерии. Перегруженная лодка столкнулась с пнем. В результате погибли 29 человек. Такими сведениями поделилась газета Guardian Nigeria.
Согласно данным материала, на борту лодки находилось 90 пассажиров. Двое из них числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось вернуть на берег 50 человек.
В статье говорится, что лодка начала маршрут от Тунган Суле. Она направлялась в Дуггу. Однако вскоре столкнулась с пнем и потерпела крушение.
ЧП также случилось в Мурманской области. В Кольском заливе произошел разлив нефтепродуктов. Из-за возможного возникновения опасности власти объявили режим повышенной готовности. Вскоре будет организован сбор загрязненного грунта.