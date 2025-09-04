Британская группа Radiohead в ноябре сыграет первые за семь лет концерты

Британская рок-группа Radiohead впервые за семь лет выступит с концертами. Ожидается тур по пяти европейским городам. Соответствующая информация размещена на официальном сайте группы.
Тур пройдёт в ноябре-декабре. Первые выступления состоятся в Мадриде 4−8 ноября на 15-тысячной арене Movistar Arena. Потом запланированы по четыре концерта в Болонье, Лондоне, Копенгагене и Берлине.
Напомним, после тура в поддержку девятого альбома Radiohead в 2018 году группа фактически распалась, её участники сосредоточились на сольной карьере. В течение семи лет участники группы не выступали вместе.
Как участники британской рок-группа Radiohead выложили в сеть неизданные ранее архивные записи в ответ на шантаж хакеров с угрозой опубликовать их, если им не заплатят 150 тысяч долларов, читайте здесь на KP.RU.
Ранее британские эксперты включили Radiohead в список 50 групп, которые изменили мир.