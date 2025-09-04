Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британская группа Radiohead в ноябре сыграет первые за семь лет концерты

Первые за семь лет концерты Radiohead пройдут в ноябре в Мадриде.

Источник: Комсомольская правда

Британская рок-группа Radiohead впервые за семь лет выступит с концертами. Ожидается тур по пяти европейским городам. Соответствующая информация размещена на официальном сайте группы.

Тур пройдёт в ноябре-декабре. Первые выступления состоятся в Мадриде 4−8 ноября на 15-тысячной арене Movistar Arena. Потом запланированы по четыре концерта в Болонье, Лондоне, Копенгагене и Берлине.

Напомним, после тура в поддержку девятого альбома Radiohead в 2018 году группа фактически распалась, её участники сосредоточились на сольной карьере. В течение семи лет участники группы не выступали вместе.

Как участники британской рок-группа Radiohead выложили в сеть неизданные ранее архивные записи в ответ на шантаж хакеров с угрозой опубликовать их, если им не заплатят 150 тысяч долларов, читайте здесь на KP.RU.

Ранее британские эксперты включили Radiohead в список 50 групп, которые изменили мир.