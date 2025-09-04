Росток томата пробил асфальт на юго-западе Москвы

На Чонгарском бульваре в столице росток томата пробил асфальт. Как сообщает Telegram-канал «Москва М125», на фотографии, сделанной очевидцем, видно, как куст томата с мелкими зелеными плодами пророс сквозь асфальтное покрытие у плитки здания.
В комментариях к публикации пользователи поделились похожими наблюдениями: один из них обнаружил томат, проросший сквозь покрытие на площадке для выгула собак в Северном районе, а другой отметил, что этот дачный сезон выдался особенно урожайным для помидоров.
Селекционер из Электрогорска Александр Чусов вырастил гигантский репчатый лук весом пять килограммов. «Вечерняя Москва» пообщалась с агрономом-любителем и узнала секреты такого продуктивного садоводства.
Чусов в прошлом году представил на выставке большого урожая в Аптекарском огороде тыкву весом 817 килограммов. Масса овоща стала рекордным показателем для России.
В прошлом году житель Тверской области вырастил гигантский арбуз весом 93 килограмма и представил его на региональном конкурсе.