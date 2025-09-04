CNN: Китай на параде продемонстрировал внушительный спектр новых вооружений

Китай представил широкий арсенал новейших вооружений во время военного парада Народно-освободительной армии на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом сообщила телекомпания CNN, отметив масштаб и зрелищность мероприятия.
По оценке канала, парад стал яркой демонстрацией военной мощи КНР. Среди представленных образцов техники были межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, а также современные беспилотные аппараты.
Бывший сотрудник Пентагона Эли Рэтнер в комментарии CNN подчеркнул, что прошедшее мероприятие следует рассматривать не только как демонстрацию военной силы, но и как элемент «мягкой силы», призванный подчеркнуть растущее влияние Китая на мировой арене.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что смотрел военный парад в КНР. Глава Белого дома отметил, что мероприятие оказалось красивым и «очень-очень впечатляющим».