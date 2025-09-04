Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Китай на параде продемонстрировал внушительный спектр новых вооружений

Парад стал яркой демонстрацией военной мощи КНР.

Источник: Аргументы и факты

Китай представил широкий арсенал новейших вооружений во время военного парада Народно-освободительной армии на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом сообщила телекомпания CNN, отметив масштаб и зрелищность мероприятия.

По оценке канала, парад стал яркой демонстрацией военной мощи КНР. Среди представленных образцов техники были межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, а также современные беспилотные аппараты.

Бывший сотрудник Пентагона Эли Рэтнер в комментарии CNN подчеркнул, что прошедшее мероприятие следует рассматривать не только как демонстрацию военной силы, но и как элемент «мягкой силы», призванный подчеркнуть растущее влияние Китая на мировой арене.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что смотрел военный парад в КНР. Глава Белого дома отметил, что мероприятие оказалось красивым и «очень-очень впечатляющим».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше