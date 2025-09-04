ЦТАК: КНДР продолжит поддерживать РФ в защите интересов безопасности страны

Пхеньян намерен продолжать поддерживать Российскую Федерацию в области защиты государственной безопасности, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит ЦТАК.
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ», — говорится в сообщении.
Речь идёт о словах Ким Чен Ына, которые прозвучали в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Китайской Народной Республике.
Кроме того, агентство информирует, что в рамках встречи Путин «высоко оценил доблесть и героизм северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Российская Федерация никогда не забудет их вклад».
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оценил укрепление взаимодействия с российской стороной на фоне подписания соглашения о стратегическом партнёрстве.