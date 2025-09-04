ЦТАК: КНДР продолжит поддерживать РФ в защите интересов безопасности страны

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ», — говорится в сообщении.