Депутат Крупник предложил наказывать россиян за злоупотребление помощью врачей

По словам депутата, врачи и фельдшеры сталкиваются с ситуациями, когда некоторые пациенты воспринимают вызов скорой помощи как привилегию, позволяющую им вмешиваться в работу медиков, оказывать сопротивление, оскорблять или даже применять физическую силу. Крупник отметил, что подобные случаи фиксируются и в больницах, и в поликлиниках.