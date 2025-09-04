Депутат Крупник предложил наказывать россиян за злоупотребление помощью врачей

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой наказывать пациентов за злоупотребление медицинской помощью и создание препятствий в работе медицинских работников. Об этом сообщило RT, ссылаясь на копию обращения к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
По словам депутата, врачи и фельдшеры сталкиваются с ситуациями, когда некоторые пациенты воспринимают вызов скорой помощи как привилегию, позволяющую им вмешиваться в работу медиков, оказывать сопротивление, оскорблять или даже применять физическую силу. Крупник отметил, что подобные случаи фиксируются и в больницах, и в поликлиниках.
— Такие пациенты требуют особых условий, врачей определенных религиозных взглядов, отказываются от соблюдения лечебного режима и подрывают внутреннюю дисциплину и порядок, — заявил депутат.
Он также подчеркнул, что это подрывает государственные усилия по улучшению системы здравоохранения.
В связи с этим Крупник предложил министру оценить целесообразность введения административной ответственности для пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медицинского персонала. Кроме того, депутат предложил рассмотреть возможность введения компенсации за оказанную медицинскую помощь в таких случаях, передает RT.
Ранее во Владимирской области цыгане закидали автомобиль скорой помощи камнями, поскольку врачи отказались ставить пьяной цыганке капельницу — им запрещено это делать по регламенту.