В Иркутской области компании по производству мебели и лекарств не несут убытков. Также в список таких предприятий попали производители нефтепродуктов, медицинских материалов и готовых металлических изделий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, организации получили за первые шесть месяцев этого года 202,2 миллиарда рублей прибыли. Лидерами являются предприятия добывающей отрасли и энергетического сектора.
— Общая прибыль компаний достигла 176,9 миллиарда рублей, что на 11% меньше прошлогоднего показателя. Наибольший прирост дохода зафиксирован в строительстве и образовании. Также наблюдался рост в сельском и лесном хозяйстве, — уточняется в статистике.
К концу июня 2025 года общий долг организаций достиг 1693,0 миллиарда рублей, из которых 47,0 миллиарда являлись просроченными. Банковские кредиты и займы составляют основную часть долгов предприятия.