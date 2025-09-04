В Иркутской области компании по производству мебели и лекарств не несут убытков. Также в список таких предприятий попали производители нефтепродуктов, медицинских материалов и готовых металлических изделий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, организации получили за первые шесть месяцев этого года 202,2 миллиарда рублей прибыли. Лидерами являются предприятия добывающей отрасли и энергетического сектора.