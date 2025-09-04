Магнитная буря 4 сентября 2025 года: в самой неспокойной зоне Солнца настал пик активности — ученые ждут самые мощные вспышки класса Х

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 4 сентября 2025 года прогнозируется в основном стабильная геомагнитная обстановка с низкой вероятностью возникновения магнитных бурь.
Несмотря на то что риск сильных геомагнитных колебаний остается относительно низким, метеочувствительным людям рекомендовали внимательно следить за своим состоянием.
В начале сентября 2025 года наблюдается умеренная солнечная активность. Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что 3 сентября на Солнце произошла вспышка класса C4.2 в области 4197, которая достигла пика в 00:03 по московскому времени и длилась около 13 минут. По последним данным, обновленным 3 сентября в 03:21, на Земле фиксируются геомагнитные возмущения с индексом Kp, равным 4.33. Для сравнения, индекс AP составляет 40 единиц, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 достиг отметки 191, что свидетельствует о повышенной, но не экстремальной солнечной активности.
Напомним, что накануне, 2 сентября, была озвучена вероятность магнитной бури уровня G2.7 с планетарным индексом Kp около 6.67, что соответствует довольно сильному геомагнитному возмущению.
Прогноз на 4 сентября указывает на то, что вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%. При этом вероятность геомагнитных возмущений без достижения уровня бури оценивается в 25%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — в 68%. Прогнозируемое значение индекса Ap на этот день составит 20 единиц, что значительно ниже текущего показателя в 40 единиц. Индекс F10.7, характеризующий интенсивность солнечного радиоизлучения, ожидается на уровне 140, что также меньше сегодняшнего значения (191).
Таким образом, общая тенденция указывает на постепенное снижение геомагнитной активности и стабилизацию магнитного поля Земли к 4 сентября. Несмотря на низкую вероятность сильных магнитных бурь, небольшие колебания магнитного поля все же могут иметь место.
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц от Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки или корональные выбросы массы, они усиливают солнечный ветер, который достигает Земли и воздействует на её магнитосферу.
Для измерения интенсивности магнитных бурь ученые используют несколько индексов: Kp-индекс, который характеризует глобальную геомагнитную активность; Ap-индекс, отражающий среднесуточную геомагнитную активность; и F10.7 — индекс, измеряющий интенсивность солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см. Магнитные бури классифицируются по шкале G от G1 (слабые) до G5 (экстремальные). Прогнозируемая на 2 сентября буря уровня G2.7 относилась к категории умеренно сильных.