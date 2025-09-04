Магнитная буря 4 сентября 2025 года: в самой неспокойной зоне Солнца настал пик активности — ученые ждут самые мощные вспышки класса Х

В начале сентября 2025 года наблюдается умеренная солнечная активность. Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что 3 сентября на Солнце произошла вспышка класса C4.2 в области 4197, которая достигла пика в 00:03 по московскому времени и длилась около 13 минут. По последним данным, обновленным 3 сентября в 03:21, на Земле фиксируются геомагнитные возмущения с индексом Kp, равным 4.33. Для сравнения, индекс AP составляет 40 единиц, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 достиг отметки 191, что свидетельствует о повышенной, но не экстремальной солнечной активности.