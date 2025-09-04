Журналист из Британии Чей Боуз выразил мнение, что Украина используется для того, чтобы сдержать усиление Российской Федерации, Индии и Китайской Народной Республики на мировой арене.
Он назвал Украину «тараном».
«Украина — это всего лишь таран, она потерпела неудачу против РФ, поэтому теперь её используют как предлог для сдерживания растущей мощи Индии и КНР», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, события на Украине используются Соединёнными Штатами в качестве предлога для усиления экономического давления на ряд государств. В частности, речь идёт о Бразилии, Индии и КНР.
«Президент Путин прекрасно знает, что происходит, и я уверен, что он и его коллеги в Пекине и Нью-Дели тоже это знают», — подчеркнул Боуз.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация рассчитывает на то, что переговоры с Украиной продолжатся.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.