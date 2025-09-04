Россия предложила КНДР провести экспедицию по оценке популяции леопарда

Директор объединённой дирекции заповедников «Земля леопарда» Виктор Бардюк сообщил на Восточном экономическом форуме, что предложил КНДР провести совместную экспедицию для изучения численности редкого дальневосточного леопарда на её территории. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Бардюка, в этом году в дистанционном формате прошло первое заседание российско-корейской подкомиссии по вопросам охраны окружающей среды. В ходе встречи обсуждались меры по защите редких видов животных и сохранению их мест обитания.
Глава дирекции отметил, что представил доклад о положении дел с дальневосточным леопардом и охраной птиц в России, пригласил корейских специалистов посетить национальный парк «Земля леопарда», а также выступил с инициативой совместно исследовать потенциальные места обитания хищника в КНДР.
Ранее глава Минюста РФ и председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко сообщил, что амурским тиграм в России больше не грозит исчезновение.