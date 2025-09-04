Фронтальные разделы китайского циклона вызовут осадки в Приморье

Синоптики Примгидромета поделились прогнозом на предстоящие первые осенние выходные в Приморье. По словам экспертов, 6 и 7 сентября в регионе ожидается переменчивая погода.
В ночь на 6 сентября ложбина китайского циклона и его фронтальные разделы вызовут облачность, но обойдется без осадков. Минимальная температура воздуха составит +13…+21°C. Днем фронтальные разделы смещаться над краем, почти повсеместно вызывая дожди различной интенсивности. Минимальные показатели столбиков термометров достигнут +23…+28°C.
В ночь на воскресенье фронты покинут регион, из-за чего осадки прекратятся. Днем преимущественно без дождей.
Во Владивостоке 6 сентября облачно, во второй половине дня пройдет дождь при сильном юго-восточном ветре. Столбики термометров в течение суток покажут +19…+24°C. 7 числа ожидается погода с прояснениями и без осадков. Ветер стихнет. Ночью и утром столбики термометров покажут +18…+20°C, днем +24…+27°C.