Фронтальные разделы китайского циклона вызовут осадки в Приморье

Во Владивостоке 6 сентября облачно, во второй половине дня пройдет дождь при сильном юго-восточном ветре. Столбики термометров в течение суток покажут +19…+24°C. 7 числа ожидается погода с прояснениями и без осадков. Ветер стихнет. Ночью и утром столбики термометров покажут +18…+20°C, днем +24…+27°C.