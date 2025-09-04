В Госдуме отреагировали на слухи о необходимости отдельного телефона для Max

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал домыслами и попыткой нагнетания недоверия слухи о необходимости использования отдельного телефона для мессенджера Max. По его словам, данный мессенджер обладает всеми проверенными стандартами безопасности, а данные пользователей хранятся в российских дата-центрах и не покидают пределов страны.
— В Сети периодически распространяются слухи, будто для защиты личных данных нужно завести отдельный телефон только для мессенджера Max. Такие рекомендации активно тиражируют те, кто пытается представить приложение как «шпионское» или инструмент слежки за пользователями. На самом деле все эти доводы — не более чем домыслы и попытки нагнетать недоверие к отечественным цифровым сервисам, — цитирует Немкина РИА Новости.
Депутат также подчеркнул, что закон о предустановке программного обеспечения направлен на создание равных условий для российских и иностранных разработчиков и удобство пользователей, предоставляя им доступ к популярным отечественным сервисам. При этом никаких обязательств по использованию предустановленного ПО, включая Max, для граждан не предусмотрено.
Парламентарий пояснил, что мессенджер Max использует проверенные отраслевые стандарты, при которых передача сообщений и файлов шифруется по протоколу TLS. Он также заключил, что приложение не собирает лишней информации и не ведет скрытой слежки за пользователями, поэтому советы о «втором телефоне» являются мифом. По словам депутата, Max предназначен для удобной и безопасной коммуникации, и пользователи могут быть уверены, что их личные данные остаются под их контролем.
Ранее операторы сотовой связи из числа «большой четверки» начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мax.