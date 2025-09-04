В Госдуме отреагировали на слухи о необходимости отдельного телефона для Max

Парламентарий пояснил, что мессенджер Max использует проверенные отраслевые стандарты, при которых передача сообщений и файлов шифруется по протоколу TLS. Он также заключил, что приложение не собирает лишней информации и не ведет скрытой слежки за пользователями, поэтому советы о «втором телефоне» являются мифом. По словам депутата, Max предназначен для удобной и безопасной коммуникации, и пользователи могут быть уверены, что их личные данные остаются под их контролем.