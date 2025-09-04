Алтабаев: В проекты на острове Русский будет вложено 180 млрд рублей

Во Владивостоке тем временем проходит ВЭФ-2025. Более 4500 гостей примут участие в мероприятии. Они прибыли из разных уголков Земли: Индии, Китая, Таиланда, Мьянмы, Монголии и ряда других стран. Главной темой ВЭФ стало сотрудничество во имя мира и процветания.