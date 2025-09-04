Алтабаев: В проекты на острове Русский будет вложено 180 млрд рублей

На острове Русский, находящемся в Японском море, вскоре начнут реализовывать крупные проекты в рамках ТОР, САР и ИНТЦ. В них вложат порядка 180 миллиардов рублей. Об этом уведомил замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев, цитирует ТАСС.
По его словам, инвестиции продолжат поступать в течение пяти лет. Спикер подчеркнул, что на Русском уже скоро будет «бурлить жизнь».
«Порядка 180 миллиардов в ближайшие пять лет будет капитализировано на этой территории именно на острове», — заявил Виталий Алтабаев.
Во Владивостоке тем временем проходит ВЭФ-2025. Более 4500 гостей примут участие в мероприятии. Они прибыли из разных уголков Земли: Индии, Китая, Таиланда, Мьянмы, Монголии и ряда других стран. Главной темой ВЭФ стало сотрудничество во имя мира и процветания.