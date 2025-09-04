В Госдуме хотят освободить россиян от оплаты за поверку счётчиков

«Необходимо обязать ресурсоснабжающие организации за свой счет проводить поверку счетчиков, потому что это тот прибор, с помощью которого они взимают с нас плату и в конечном итоге имеют какую-то прибыль», — сказала Авксентьева ТАСС в рамках Восточного экономического форума, напомним, что за не прошедшие поверку приборы учёта организации начинают применять повышенные коэффициенты.