В Госдуме хотят освободить россиян от оплаты за поверку счётчиков

Авксентьева: Ресурсоснабжающие организации должны поверять счётчики за свой счёт.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут освободить от оплаты за проверку счётчиков и возложить эту обязанность на ресурсоснабжающие организации. С таким предложением выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

«Необходимо обязать ресурсоснабжающие организации за свой счет проводить поверку счетчиков, потому что это тот прибор, с помощью которого они взимают с нас плату и в конечном итоге имеют какую-то прибыль», — сказала Авксентьева ТАСС в рамках Восточного экономического форума, напомним, что за не прошедшие поверку приборы учёта организации начинают применять повышенные коэффициенты.

Депутат добавила, что эта инициатива исходит от граждан.

Как проходит поверка счетчиков воды в 2025 году, кто ее проводит и сколько стоят такие услуги у специалистов, рассказываем здесь на KP.RU.

Ранее юрист опроверг информацию об изменениях в процедуре поверки счетчиков воды.

В чём смысл мошенничества с рассылкой жителям квитанций с требованием провести обязательную метрологическую поверку приборов учета воды, читайте здесь на KP.RU.