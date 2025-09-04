В Госдуме хотят освободить россиян от оплаты за поверку счётчиков

Россиян могут освободить от оплаты за проверку счётчиков и возложить эту обязанность на ресурсоснабжающие организации. С таким предложением выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
«Необходимо обязать ресурсоснабжающие организации за свой счет проводить поверку счетчиков, потому что это тот прибор, с помощью которого они взимают с нас плату и в конечном итоге имеют какую-то прибыль», — сказала Авксентьева ТАСС в рамках Восточного экономического форума, напомним, что за не прошедшие поверку приборы учёта организации начинают применять повышенные коэффициенты.
Депутат добавила, что эта инициатива исходит от граждан.
Как проходит поверка счетчиков воды в 2025 году, кто ее проводит и сколько стоят такие услуги у специалистов, рассказываем здесь на KP.RU.
Ранее юрист опроверг информацию об изменениях в процедуре поверки счетчиков воды.
В чём смысл мошенничества с рассылкой жителям квитанций с требованием провести обязательную метрологическую поверку приборов учета воды, читайте здесь на KP.RU.