Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братском районе застрелили медведя, который бродил возле школы

Еще нескольких медведей заметили в четырех поселках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе застрелили медведя, который бродил возле школы. Также за последние три дня местные жители видели диких зверей в поселке Боровской, Придородный, Вихоревке, и в СНТ. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Николай Дружинин, 2 сентября медведей заметили в посёлках Кежемском и Кумейке.

— Если медведь пришёл в населённый пункт, то специалисты убивают его или регулируют численность по разрешению. Бурые выходят на запах, особенно зверя привлекают свалки пищевых отходов, — прокомментировал глава Братского района.

В связи с этим Николайн Дружинников обращается к жителям и просит не ходить в леса и быть внимательными.