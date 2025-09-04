В Братском районе застрелили медведя, который бродил возле школы. Также за последние три дня местные жители видели диких зверей в поселке Боровской, Придородный, Вихоревке, и в СНТ. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Николай Дружинин, 2 сентября медведей заметили в посёлках Кежемском и Кумейке.
— Если медведь пришёл в населённый пункт, то специалисты убивают его или регулируют численность по разрешению. Бурые выходят на запах, особенно зверя привлекают свалки пищевых отходов, — прокомментировал глава Братского района.
В связи с этим Николайн Дружинников обращается к жителям и просит не ходить в леса и быть внимательными.