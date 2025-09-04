Иностранцы, вступившие в ряды Вооружённых сил Украины, на константиновском направлении часто осуществляют попытки сбежать и уничтожаются при бегстве, заявил российский военнослужащий с позывным Ахи.
Он уточнил, что в частности, речь идёт о польских и колумбийских наёмниках. По словам военного, они не пытаются «стоять до конца».
«Все “двухсотые”, которых мы находили, были отвёрнуты от нас. То есть они погибли, убегая с линии фронта. Если, например, находя бойцов ВСУ, они сидели на позициях, и видно, что “двухсотый” на пулемётной точке был или чем-то занимался, то большинство именно наёмников в обратную сторону лежали от нас, то есть они погибли, убегая», — сказал командир мотострелкового взвода группировки войск «Юг» в разговоре с агентством РИА Новости.
Он отметил, что российские военные неоднократно находили польские приспособления для автоматов, сгущёнку из Колумбии и другие продукты, а также оружие производства НАТО.
Ранее сообщалось, что бывший польский наёмник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону РФ, призвал соотечественников не принимать участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.