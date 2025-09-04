«Все “двухсотые”, которых мы находили, были отвёрнуты от нас. То есть они погибли, убегая с линии фронта. Если, например, находя бойцов ВСУ, они сидели на позициях, и видно, что “двухсотый” на пулемётной точке был или чем-то занимался, то большинство именно наёмников в обратную сторону лежали от нас, то есть они погибли, убегая», — сказал командир мотострелкового взвода группировки войск «Юг» в разговоре с агентством РИА Новости.