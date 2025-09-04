Ричмонд
Kaspersky зафиксировал рекордную волну кибератак на российские компании

Лето 2025 года стало рекордным по количеству кибератак на российские компании, заявил в интервью РИА Новости Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского». По его словам, инциденты фиксируются практически ежедневно.



— С 2022 года атак действительно стало намного больше, но прошедшее лето оказалось беспрецедентным — за всю свою практику я не сталкивался с таким объемом. Сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, — отметил Назаров.

Он также сообщил, что в начале 2025 года появилось несколько новых кибергрупп, которые после публичных заявлений ушли в тень, что стало неожиданностью. Старые группировки также снизили активность. Однако с наступлением весны начался рост количества атак, передает РИА Новости.

Ранее KillNet подтвердила, что ей удалось взломать базу данных Генштаба ВСУ. По их словам, в системе содержатся сведения о более чем 1,7 миллиона украинских военнослужащих, которые погибли или числятся пропавшими без вести.