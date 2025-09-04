НАСА: США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов

В рамках программы Artemis III астронавты должны будут провести на Луне от восьми до двенадцати дней, что станет значительно дольше предыдущих миссий, ограничивавшихся тремя днями. Параллельно США готовят отправку грузов на спутник Земли, чтобы приступить к созданию базового лагеря, который будет служить опорой для будущих полетов в дальний космос.