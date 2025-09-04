НАСА: США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов

США намерены реализовать пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов, полет туда и обратно вместе с пребыванием на планете может занять более восьми месяцев.
Об этом сообщили американские власти, уточнив, что опыт, полученный при освоении Луны, станет ключевым для обеспечения выживания астронавтов на Марсе.
В рамках программы Artemis III астронавты должны будут провести на Луне от восьми до двенадцати дней, что станет значительно дольше предыдущих миссий, ограничивавшихся тремя днями. Параллельно США готовят отправку грузов на спутник Земли, чтобы приступить к созданию базового лагеря, который будет служить опорой для будущих полетов в дальний космос.
Между тем астероид 2025 QD8, размер которого сопоставим с челябинским метеоритом, в среду прошёл внутри лунной орбиты и максимально приблизился к Земле на расстояние около 200 тысяч километров.