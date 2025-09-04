Ричмонд
Новосибирским грибникам грозят штрафы и тюрьма

За сбор краснокнижных грибов грозит уголовная ответственность.

Обычным гражданам за сбор исчезающих видов придётся заплатить штраф от 2000 до 5000 рублей. А вот организациям придётся раскошелиться серьёзнее — от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Самое строгое наказание предусмотрено за сбор краснокнижных грибов или тех, что содержат наркотические вещества. Вот некоторые из них: рядовка мацутакэ, трюфель летний, сыроежка золотистая и другие.

За такие нарушения можно получить до четырёх лет тюрьмы или быть приговорённым к обязательным работам — это уже уголовная ответственность.

Даже если вы просто срежете редкий гриб, не выкапывая его полностью, это всё равно будет считаться правонарушением. Наказание зависит от количества собранных грибов и наличия предыдущих нарушений. В каждом случае полиция будет разбираться отдельно.