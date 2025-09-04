Красноярцев ожидает прохладный и дождливый четверг 4 сентября

Прогноз составлен на основе данных синоптиков Среднесибирского УГМС.
4 сентября в краевой столице будет соответствовать календарной осени: синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями и температурой не выше +18 градусов.
По данным Среднесибирского УГМС, ночь пройдет без осадков при температуре +11…+13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов, однако кратковременный дождь и западный ветер скоростью 7−12 м/с создадут ощущение прохлады.
Рекомендации для горожан: не забывать зонты и дождевики, выбирать непромокаемую обувь, водителям быть осторожными на мокрых дорогах, одеться потеплее, особенно утром и вечером.
Такой характер погоды соответствует климатической норме для начала сентября в Красноярске.