В Приморье назначен новый заместитель министра строительства

В Приморье пост заместителя министра строительства Приморья занял Рашид Ибрагимов. В новой должности он будет отвечать за вопросы, связанные с капитальным строительством, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой официальный ТГ-канал (16+) министерства строительства края.
Ибрагимов Рашид Дадаевич окончил с отличием Дагестанский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в 2010 году. Трудовой путь начал в 2011 году в дочерней компании ПАО «РусГидро», где участвовал в строительстве Загорской ГАЭС-2 в Московской области. С 2011 по 2017 год работал в инженерных должностях в структуре РусГидро, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры.
В 2017—2020 годах занимал пост заместителя начальника отдела капитального строительства ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
С 2021 по 2023 год возглавлял строительно-подрядные организации, которые выполняли строительство промышленных комплексов и объектов социальной инфраструктуры. Позднее, в 2023—2024 годах, Ибрагимов занимал должность директора управляющей компании «Промышленный парк Большой Камень».
С 2024 по 2025 год руководил АО «Корпорация развития Приморского края».