В Приморье назначен новый заместитель министра строительства

Ибрагимов Рашид Дадаевич окончил с отличием Дагестанский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в 2010 году. Трудовой путь начал в 2011 году в дочерней компании ПАО «РусГидро», где участвовал в строительстве Загорской ГАЭС-2 в Московской области. С 2011 по 2017 год работал в инженерных должностях в структуре РусГидро, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры.