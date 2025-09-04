Американский юрист Шиэн обвинил власти и ЦРУ в сокрытии останков пришельцев

Американский адвокат Дэнни Шиэн обвинил власти США и ЦРУ в сокрытии останков инопланетян и космических аппаратов, о чём сообщила газета Daily Star.
Он полагает, что американские военные давно располагают образцами инопланетных технологий и даже используют аппараты, созданные на основе их обратной разработки, которые, по его словам, могут эксплуатироваться военнослужащими ВВС США в рамках засекреченной программы.
Издание напоминает, что 80-летний Шиэн получил известность в стране благодаря участию в ряде громких судебных процессов, включая дело о публикации секретного исследования «Американо-вьетнамские отношения, 1945−1967».
Ранее исследователи из Пенсильванского университета совместно с Лабораторией реактивного движения NASA установили, что радиосигналы, используемые для связи с космическими аппаратами, способны достигать и посторонних наблюдателей во Вселенной.