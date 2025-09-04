Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский юрист Шиэн обвинил власти и ЦРУ в сокрытии останков пришельцев

Он отметил, что американским военным давно удалось получить образцы инопланетных кораблей.

Источник: Аргументы и факты

Американский адвокат Дэнни Шиэн обвинил власти США и ЦРУ в сокрытии останков инопланетян и космических аппаратов, о чём сообщила газета Daily Star.

По утверждению юриста, представители Пентагона и ЦРУ сознательно вводят Конгресс в заблуждение, отрицая наличие данных о неопознанных летающих объектах и внеземной жизни.

Он полагает, что американские военные давно располагают образцами инопланетных технологий и даже используют аппараты, созданные на основе их обратной разработки, которые, по его словам, могут эксплуатироваться военнослужащими ВВС США в рамках засекреченной программы.

Издание напоминает, что 80-летний Шиэн получил известность в стране благодаря участию в ряде громких судебных процессов, включая дело о публикации секретного исследования «Американо-вьетнамские отношения, 1945−1967».

Ранее исследователи из Пенсильванского университета совместно с Лабораторией реактивного движения NASA установили, что радиосигналы, используемые для связи с космическими аппаратами, способны достигать и посторонних наблюдателей во Вселенной.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше