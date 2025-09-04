Ричмонд
Трамп возмутился вопросом о бездействии США в отношении РФ: будут ли новые санкции

Трамп предупредил о второй и третьей фазах давления на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос о шагах Вашингтона в отношении Москвы. По словам американского лидера, США пока не приступили ко второй и третьей стадиям давления на Россию. Так он высказался во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Дональд Трамп разозлился, услышав, что Вашингтон не выполняет ультиматумы, выдвинутые Москве. Он указал на введение тарифов в отношении Индии, закупающей российскую нефть.

«Откуда вы это знаете? С чего вы решили, что никаких действий не предпринимается?» — вопросил Дональд Трамп.

Он также пожаловался на, по его мнению, неприемлемую оценку роли Штатов в борьбе с фашизмом. Дональд Трамп счел, что председатель Китая Си Цзиньпин во время речи на Параде должен был упомянуть помощь Вашингтона в этом вопросе.

