Трамп возмутился вопросом о бездействии США в отношении РФ: будут ли новые санкции

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос о шагах Вашингтона в отношении Москвы. По словам американского лидера, США пока не приступили ко второй и третьей стадиям давления на Россию. Так он высказался во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.