Трамп возмутился вопросом о бездействии США в отношении РФ: будут ли новые санкции

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос о шагах Вашингтона в отношении Москвы. По словам американского лидера, США пока не приступили ко второй и третьей стадиям давления на Россию. Так он высказался во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
Дональд Трамп разозлился, услышав, что Вашингтон не выполняет ультиматумы, выдвинутые Москве. Он указал на введение тарифов в отношении Индии, закупающей российскую нефть.
«Откуда вы это знаете? С чего вы решили, что никаких действий не предпринимается?» — вопросил Дональд Трамп.
Он также пожаловался на, по его мнению, неприемлемую оценку роли Штатов в борьбе с фашизмом. Дональд Трамп счел, что председатель Китая Си Цзиньпин во время речи на Параде должен был упомянуть помощь Вашингтона в этом вопросе.