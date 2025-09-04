Флаг России поднялся на высоту 40 метров над амурским Утёсом в Хабаровске

Напомним, что ранее пятидесятиметровый флагшток с российским триколором был установлен в Хабаровске у ледовой арены «Ерофей». Тогда же, в день открытия, 1 июня, глава региона заложил новую традицию — теперь в краевой столице в особые дни, важные для страны и края, будет звучать полуденный выстрел. Это станет способом почтить память предков и выразить уважение к истории России.