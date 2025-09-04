Флаг России поднялся на высоту 40 метров над амурским Утёсом в Хабаровске

В День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Хабаровске, На Амурском утёсе торжественно открыли сорокаметровый флагшток, по которому над городом поднялся российский триколор. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это уже вторая огромная мачта с флагом, установленная в городе.
По информации пресс-службы регионального правительства, мероприятие посетил губернатор Дмитрий Демешин. Глава края отметил, что установка флагштока на одном из самых популярных мест отдыха хабаровчан и гостей краевой столицы — это дань уважения российскому триколору и важнейший элемент воспитания нашего общества.
— Наш бело-сине-красный флаг объединяет всех, кто борется за мир без нацизма. Под ним, подобно предкам, вершат подвиги наши воины-освободители. И на Параде Победы в Хабаровске 12 Героев России шли в парадных расчетах, напоминая нам о том подвиге, который совершается в зоне специальной военной операции, — отметил глава региона.
Напомним, что ранее пятидесятиметровый флагшток с российским триколором был установлен в Хабаровске у ледовой арены «Ерофей». Тогда же, в день открытия, 1 июня, глава региона заложил новую традицию — теперь в краевой столице в особые дни, важные для страны и края, будет звучать полуденный выстрел. Это станет способом почтить память предков и выразить уважение к истории России.