Военный парад, состоявшийся в Пекине, продемонстрировал, что государствам ЕС следует как можно быстрее добиться мира, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он уточнил, что действия и намерения французского лидера Эммануэля Макрона безумны.
«Макрон так самоуверен, что хочет вести войну со всем миром вместе со своей Урсулой и “Коалицией желающих”. Давайте остановим это безумие. Мир и диалог с новым многополярным миром, быстро!», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.
Французский политик подчеркнул, что мировые лидеры, присутствовавшие на параде, «представляли несколько миллиардов человек».
Ранее Филиппо заявил, что Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Зеленский вынашивают план по эскалации конфликта на Украине.
