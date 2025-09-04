Ричмонд
Филиппо призвал европейских политиков к миру после парада в КНР

Филиппо уточнил, что действия и намерения Макрона безумны.

Источник: Аргументы и факты

Военный парад, состоявшийся в Пекине, продемонстрировал, что государствам ЕС следует как можно быстрее добиться мира, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он уточнил, что действия и намерения французского лидера Эммануэля Макрона безумны.

«Макрон так самоуверен, что хочет вести войну со всем миром вместе со своей Урсулой и “Коалицией желающих”. Давайте остановим это безумие. Мир и диалог с новым многополярным миром, быстро!», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.

Французский политик подчеркнул, что мировые лидеры, присутствовавшие на параде, «представляли несколько миллиардов человек».

Ранее Филиппо заявил, что Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Зеленский вынашивают план по эскалации конфликта на Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

