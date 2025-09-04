В Минэнерго сделали заявление о ситуации на российском рынке топлива

Российский рынок топлива остается стабильным. Ему удается преодолевать существующие вызовы. Об этом заявил в рамках ВЭФ во Владивостоке глава Минэнерго России Сергей Цивилев, транслирует ТАСС.
Государство держит под контролем ситуацию по обеспечению светлыми видами нефтепродуктов, уточнил спикер. Он пояснил, что Минэнерго следит за ростом цен не выше инфляции.
«Мы ситуацию по обеспечению светлыми видами нефтепродуктов держим под контролем и не допустим никаких чрезвычайных ситуаций. Я бы хотел, чтобы вы это объяснили людям, чтобы они не волновались», — подытожил Сергей Цивилев.
В Саратовской области недавно произошел инцидент с длинными очередями на заправках. Однако местные власти назвали ситуацию контролируемой. Запасы топлива, по их данным, удовлетворяют возросший спрос.