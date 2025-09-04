Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз эпидемиолога: когда новосибирцам ждать роста заболеваемости

Чаще всего в этом сезоне новосибирцы будут подвержены заболеваниям в декабре-январе.

Чаще всего в этом сезоне новосибирцы будут подвержены заболеваниям в декабре-январе.

Об этом сообщил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в интервью ТАСС.

Эпидемия придёт раньше: новосибирцам стоит готовиться к росту заболеваемости уже в конце года. В прошлом сезоне вспышка случилась гораздо позже — только в феврале-марте.

Ранний пик произойдёт из-за аномально тёплой зимы 2024−2025 годов. Как и прежде, основными «виновниками» массовых заболеваний останутся грипп и коронавирус.

Лучший способ защиты — вакцинация. По словам академика, прививка способна в несколько раз снизить риск заражения.