Прогноз эпидемиолога: когда новосибирцам ждать роста заболеваемости

Чаще всего в этом сезоне новосибирцы будут подвержены заболеваниям в декабре-январе.
Об этом сообщил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в интервью ТАСС.
Эпидемия придёт раньше: новосибирцам стоит готовиться к росту заболеваемости уже в конце года. В прошлом сезоне вспышка случилась гораздо позже — только в феврале-марте.
Ранний пик произойдёт из-за аномально тёплой зимы 2024−2025 годов. Как и прежде, основными «виновниками» массовых заболеваний останутся грипп и коронавирус.
Лучший способ защиты — вакцинация. По словам академика, прививка способна в несколько раз снизить риск заражения.