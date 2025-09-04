Ричмонд
МЭР: РФ пока не готова к зеркальному ответу на безвизовый режим с Китаем

Введение безвизового режима с Китаем для российских граждан является односторонним решением, и для введения зеркальной меры со стороны России требуется дополнительная проработка, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

— Решение Китая — не какое-то отдельное соглашение между странами. Это одностороннее снятие виз с китайской стороны для граждан России. К тому же есть определенные вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры, — пояснил Кондратьев.

Он добавил, что Китай активно проводит политику либерализации визового режима, за последние два года сняв визовые ограничения для граждан многих стран, включая страны СНГ, передает РИА Новости.

О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. 3 сентября аналитики популярной платформы для бронирования путешествий сообщили, что после сообщений о введении режима число бронирований отелей в Китае жителями Санкт-Петербурга с датой заселения с 15 сентября возросло на 13 процентов за сутки.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, во сколько обойдется отдых в КНР, а также выяснила лучшие места для посещения.