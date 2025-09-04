МЭР: РФ пока не готова к зеркальному ответу на безвизовый режим с Китаем

О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. 3 сентября аналитики популярной платформы для бронирования путешествий сообщили, что после сообщений о введении режима число бронирований отелей в Китае жителями Санкт-Петербурга с датой заселения с 15 сентября возросло на 13 процентов за сутки.