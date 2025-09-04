День Агафона Огуменника 4 сентября 2025 — что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 4 сентября совершает память мученика Агафоника Никомидийского, а в народном календаре этот день получил название Агафон Огуменник. С этим днем связано множество традиций, примет и запретов, которые сохранились с древних времен.
Кто такой мученик Агафоник?
Святой Агафоник жил в IV веке и пострадал за веру во время гонений на христиан при императоре Максимиане. Его почитают как защитника от несправедливости и покровителя земледельцев. В народе его образ слился с более древним языческим персонажем — Огуменником, духом, охраняющим гумно (место для хранения зерна).
Традиции и народные приметы.
Главные традиции дня были связаны с завершением уборочной страды и защитой урожая:
Защита овина: Хозяева выходили к овинам (местам для сушки снопов) и произносили заговоры от нечистой силы, которая могла испортить зерно.
Угощение для Огуменника: На ночь у овина оставляли горшок каши или пирог, чтобы задобрить духа.
Сбор грибов: Считалось, что именно с этого дня начинается лучший период для сбора груздей.
Погодные приметы:
Если день солнечный — бабье лето будет теплым.
Утром туман — к дождливой осени.
Грибов много — к снежной зиме.
Гром гремит — к теплой осени.
Что нельзя делать 4 сентября?
Церковные запреты в этот день стандартны: не рекомендуется ругаться, сквернословить и завидовать. Народные поверья добавляют свои ограничения:
Нельзя оставлять зерно на ночь неубранным — это могло разгневать Огуменника.
Не стоит отказывать в помощи соседям по уборке урожая — это могло навлечь нужду.
Не рекомендуется ходить в лес в одиночку — согласно поверьям, в этот день леший мог сбить с пути.
Нельзя выбрасывать хлебные крошки — это считалось большим грехом и могло привести к голоду.
День Агафона Огуменника на Руси был символом гармонии между христианскими традициями и древними земледельческими обрядами, напоминая о важности уважения к природе и плодам труда.