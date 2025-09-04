День Агафона Огуменника 4 сентября 2025 — что можно и нельзя делать в этот день

Святой Агафоник жил в IV веке и пострадал за веру во время гонений на христиан при императоре Максимиане. Его почитают как защитника от несправедливости и покровителя земледельцев. В народе его образ слился с более древним языческим персонажем — Огуменником, духом, охраняющим гумно (место для хранения зерна).