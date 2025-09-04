Военным пенсионерам рассказали о повышении государственных выплат

Выплаты от государства военным пенсионерам станут выше. Они будут проиндексированы в октябре. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
Парламентарий уточнил, что речь идет не только о бывших служащих Минобороны, но и также о пенсионерах, работавших в других правоохранительных и силовых структурах. Помимо прочего, добавил депутат, выплаты для указанных лиц будут проиндексированы в 2026 году.
«Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную. И обязательно пенсия будет индексироваться и в следующем году», — заключил Ярослав Нилов.
В 2026 году увеличат и социальные пенсии. Перерасчет коснется самых «уязвимых категорий граждан», в том числе, получателей выплат по инвалидности и по потере кормильца.