Военным пенсионерам рассказали о повышении государственных выплат

Парламентарий уточнил, что речь идет не только о бывших служащих Минобороны, но и также о пенсионерах, работавших в других правоохранительных и силовых структурах. Помимо прочего, добавил депутат, выплаты для указанных лиц будут проиндексированы в 2026 году.