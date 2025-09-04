Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военным пенсионерам рассказали о повышении государственных выплат

Депутат ГД Нилов анонсировал индексацию военных пенсий в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Выплаты от государства военным пенсионерам станут выше. Они будут проиндексированы в октябре. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Парламентарий уточнил, что речь идет не только о бывших служащих Минобороны, но и также о пенсионерах, работавших в других правоохранительных и силовых структурах. Помимо прочего, добавил депутат, выплаты для указанных лиц будут проиндексированы в 2026 году.

«Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную. И обязательно пенсия будет индексироваться и в следующем году», — заключил Ярослав Нилов.

В 2026 году увеличат и социальные пенсии. Перерасчет коснется самых «уязвимых категорий граждан», в том числе, получателей выплат по инвалидности и по потере кормильца.