Безработица в РФ продолжит оставаться крайне низкой в ближайшие несколько лет

«На рынке труда очень скоро окажется достаточно компактное поколение рожденных в начале нулевых, а на пенсию по возрасту или здоровью выходит более многочисленное поколение 60-х годов рождения. Также снижается приток мигрантов», — объяснила эксперт в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), подчеркнув, что даже при внедрении искусственного интеллекта будет наблюдаться фактически полная занятость.