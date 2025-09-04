Безработица в РФ продолжит оставаться крайне низкой в ближайшие несколько лет

Широкое внедрение искусственного интеллекта не приведёт к увеличению безработицы в России, её уровень в ближайшие годы останется крайне низким. Такой прогноз дала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
«На рынке труда очень скоро окажется достаточно компактное поколение рожденных в начале нулевых, а на пенсию по возрасту или здоровью выходит более многочисленное поколение 60-х годов рождения. Также снижается приток мигрантов», — объяснила эксперт в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), подчеркнув, что даже при внедрении искусственного интеллекта будет наблюдаться фактически полная занятость.
Тем временем профессор Щербаков назвал плюсы и минусы рекордно низкой безработицы.
Накануне американский предприниматель Илон Маск сделал прогноз, что уже через два года ИИ превзойдет интеллектуальные навыки любого человека.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, но её уровень остается пока на историческом минимуме.