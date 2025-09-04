Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист назвал список самых опасных грибов

Педиатр Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самым опасным и ядовитым грибом является бледная поганка. Если его съесть, то можно получить отек мозга или умереть. Об этом рассказал NEWS.ru врач-педиатр Михаил Власов. Также отравление этим грибом быстро приводит к повреждению печени.

По словам эксперта, при отравлении бледной поганкой, единственным шансом на выживание может стать трансплантация печени. Медик добавил, что мухомор вонючий вызывает схожие симптомы.

— Опасность представляют и строчки обыкновенные. Они вызывают поражение печени и почек, а также судороги и неврологические расстройства. Свинушки вызывают тошноту, рвоту, диарею, поражение печени и почек, — упомянул врач.

Грибы, такие как волоконницы и говорушки, содержат вещества, вызывающие мускариновый синдром. Он проявляется обильным слюно- и потоотделением, замедлением сердечного ритма и дыхания.