Специалист назвал список самых опасных грибов

Самым опасным и ядовитым грибом является бледная поганка. Если его съесть, то можно получить отек мозга или умереть. Об этом рассказал NEWS.ru врач-педиатр Михаил Власов. Также отравление этим грибом быстро приводит к повреждению печени.
По словам эксперта, при отравлении бледной поганкой, единственным шансом на выживание может стать трансплантация печени. Медик добавил, что мухомор вонючий вызывает схожие симптомы.
— Опасность представляют и строчки обыкновенные. Они вызывают поражение печени и почек, а также судороги и неврологические расстройства. Свинушки вызывают тошноту, рвоту, диарею, поражение печени и почек, — упомянул врач.
Грибы, такие как волоконницы и говорушки, содержат вещества, вызывающие мускариновый синдром. Он проявляется обильным слюно- и потоотделением, замедлением сердечного ритма и дыхания.