Захарова: Лавров представит РФ на Генассамблее ООН в сентябре

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию страны на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, которая будет проводиться с 23 по 29 сентября, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«9 сентября открывается восьмидесятая сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров», — сказала она в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.
Кроме того, Захарова рассказала, что Лавров 11 сентября в Сочи будет участвовать в новом раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, в частности, он проведёт двусторонние встречи с аравийскими коллегами.
Ранее Лавров заявил, что РФ может сотрудничать со странами, которые готовы работать с ней при «развитии равноправной взаимовыгодной кооперации».