Захарова: Лавров представит РФ на Генассамблее ООН в сентябре

«9 сентября открывается восьмидесятая сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров», — сказала она в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.