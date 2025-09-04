Ричмонд
Захарова: Лавров представит РФ на Генассамблее ООН в сентябре

Лавров возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии ГА ООН.

Источник: МИД.РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию страны на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, которая будет проводиться с 23 по 29 сентября, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«9 сентября открывается восьмидесятая сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров», — сказала она в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.

Кроме того, Захарова рассказала, что Лавров 11 сентября в Сочи будет участвовать в новом раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, в частности, он проведёт двусторонние встречи с аравийскими коллегами.

Ранее Лавров заявил, что РФ может сотрудничать со странами, которые готовы работать с ней при «развитии равноправной взаимовыгодной кооперации».

