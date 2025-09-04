В Kaspersky рассказали о «проукраинских» группировках хакеров

Назаров подчеркнул, что детальный анализ был проведен для 14 наиболее активных группировок. Их можно разделить на три категории: хактивисты, APT-группы, осуществляющие сложные целевые атаки, и гибридные объединения. Хактивисты в основном преследуют идеологические цели, наносят деструктивный ущерб, стирая данные компаний и иногда требуя выкуп.