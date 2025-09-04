В Kaspersky рассказали о «проукраинских» группировках хакеров

Руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского» Никита Назаров сообщил РИА Новости, что более 50 хакерских группировок можно отнести к «проукраинским». По его данным, эти объединения совокупно осуществляют более половины кибератак против организаций в России и Белоруссии.
Назаров подчеркнул, что детальный анализ был проведен для 14 наиболее активных группировок. Их можно разделить на три категории: хактивисты, APT-группы, осуществляющие сложные целевые атаки, и гибридные объединения. Хактивисты в основном преследуют идеологические цели, наносят деструктивный ущерб, стирая данные компаний и иногда требуя выкуп.
АРТ-группировки отличаются высокой скрытностью и сложностью обнаружения. По словам Назарова, такие объединения занимаются преимущественно кибершпионажем и нацелены на объекты государственного сектора и промышленности.
Гибридные хакерские группы сочетают в себе черты как хактивистов, так и APT-злоумышленников. Они независимы и создают собственное, достаточно сложное вредоносное программное обеспечение.
Ранее российская хакерская группировка KillNet заявила о скором нанесении удара по инфраструктуре Франции в ответ на недавние кибератаки. Хакеры пообещали, что последствия будут куда серьезнее, чем просто от DDoS-атаки.