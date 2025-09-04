Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление по обсуждаемым в Европе «гарантиям безопасности» для Украины. Она напомнила странам ЕС, что Москва не будет обсуждать идею размещения западного военного контингента в Киеве. Мария Захарова также предупредила, что запрашиваемые Украиной «гарантии безопасности» станут «гарантиями опасности» для европейского континента. Так она высказалась в ходе брифинга на полях ВЭФ-2025.
Спикер обратила внимание также на одобрение Вашингтоном возможной сделки по продаже Киеву ракет и другого вооружения. Она подчеркнула, что это решение идет «в противоположность» со словами Белого дома об урегулировании конфликта. То же касается и размещения военных из Европы на Украине.
«Идеи киевского главаря, которые являются по сути калькой инициатив европейских спонсоров, даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», — заявила Мария Захарова.
Выступая в Пекине президент России Владимир Путин отметил, что Москва никогда не ставила вопрос о предоставлении гарантий безопасности для Украины в обмен на территории. При этом, по его словам, любая страна должна иметь такие гарантии.