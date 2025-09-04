Захарова предупредила Европу о «гарантиях опасности»

«Идеи киевского главаря, которые являются по сути калькой инициатив европейских спонсоров, даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», — заявила Мария Захарова.