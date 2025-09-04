Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске растёт число пострадавших от клещей

В Новосибирской области за неделю зарегистрировано 259 укусов клещей.

В Новосибирской области за неделю зарегистрировано 259 укусов клещей.

С 26 по 3 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 259 укусов клещей. Лидером по обращениям стал Новосибирск — 126 случаев. Второе место занял Искитимский район с 37 пострадавшими. На третьем месте оказался Бердск — 20 зарегистрированных случаев, о чём сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отметим, что с 20 по 26 августа было зафиксировано 25 укусов, а это значит, что встречи новосибирцев с клещами за неделю увеличились в 5 раз.

Всего с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 13238 случаев укусов.