В Новосибирске растёт число пострадавших от клещей

В Новосибирской области за неделю зарегистрировано 259 укусов клещей.
С 26 по 3 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 259 укусов клещей. Лидером по обращениям стал Новосибирск — 126 случаев. Второе место занял Искитимский район с 37 пострадавшими. На третьем месте оказался Бердск — 20 зарегистрированных случаев, о чём сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Отметим, что с 20 по 26 августа было зафиксировано 25 укусов, а это значит, что встречи новосибирцев с клещами за неделю увеличились в 5 раз.
Всего с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 13238 случаев укусов.