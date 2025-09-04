Ричмонд
Военнослужащий Рашид Аскаров из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

В 2012 году его призвали на срочную службу связистом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Рашид Аскаров из Нукутского района героически погиб в зоне СВО. Бойца не стало в возрасте 31 года. Как рассказали КП-Иркутск в районной администрации, после школы Рашид получил профессию газоэлектросварщика. В 2012 году его призвали на срочную службу связистом.

— В зоне специальной военной операции Рашид был с первых дней. В августе 2022 года у него закончился контракт. В Бурятии он нодписал новый контракт, но уже в воздушно-космические силы, — уточнили в пресс-службе мэрии.

6 марта 2025 года военнослужащего повторно отправили в зону СВО. Уже 5 июля он погиб при выполнении боевого задания. У Рашида остались супруга, сын и дочь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 22-летний боец Артем Кобылкин из Нукутского района погиб в зоне СВО.