Опубликована «пропавшая минута» из дела Эпштейна: что показали камеры

Fox опубликовал новое видео из дела Эпштейна с пропавшей минутой.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал Fox News обнародовал видеозапись с «пропавшей минутой» из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Материалы были предоставлены Комитетом по надзору палаты представителей конгресса США.

Опубликованное видео охватывает период с 23:59:21 9 августа 2019 года до 00:02:26 10 августа. Ранее обнаруженный пробел в записях с тюремных камер длился с 23:58:59 до полуночи. На новых кадрах видно, что в зоне наблюдения возле камеры Эпштейна в течение этого промежутка времени не происходит никакой активности. В полночь произошло автоматическое переключение камеры.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало около 11 часов видеозаписей с участка, ведущего к камере заключенного, чтобы опровергнуть теории об убийстве. Однако обнаружение минутного пробела, наоборот, усилило подозрения в возможном сокрытии информации. Генпрокурор Пэм Бонди объясняла этот пропуск ежедневной автоматической процедурой сброса системы в полночь.

О наличии у ФБР и Минюста отрывка с «пропавшей минутой» сообщало издание Daily Mail со ссылкой на информированный источник. Американские политики от обеих партий продолжают требовать полной публикации всех материалов по делу, включая предполагаемые списки клиентов Эпштейна.

Как известно, Эпштейн был обвинен в растлении несовершеннолетних. Правда, вынесли приговор ему так и не удалось. Поскольку финансист скончался прямо в камере. Тем не менее, вскоре вскрылись другие интересные обстоятельства. Выяснилось, что Эпштейн дружил с президентами США, в числе которых был и Трамп. В итоге, последнего заподозрили в преступлениях, связанных с насилием над детьми.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подал в суд на WSJ из-за статьи о подарке для Эпштейна. Он подчеркивает, что иск направлен на защиту не только его интересов, но и прав всех американцев, которые, по его словам, «больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации».

Также Трамп резко отреагировал на появление в СМИ видео и фото, свидетельствующих о его встречах с Эпштейном в 1990-х годах. Политик назвал телеканал распространителем ложной информации.

