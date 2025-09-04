Опубликована «пропавшая минута» из дела Эпштейна: что показали камеры

Телеканал Fox News обнародовал видеозапись с «пропавшей минутой» из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Материалы были предоставлены Комитетом по надзору палаты представителей конгресса США.
Опубликованное видео охватывает период с 23:59:21 9 августа 2019 года до 00:02:26 10 августа. Ранее обнаруженный пробел в записях с тюремных камер длился с 23:58:59 до полуночи. На новых кадрах видно, что в зоне наблюдения возле камеры Эпштейна в течение этого промежутка времени не происходит никакой активности. В полночь произошло автоматическое переключение камеры.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало около 11 часов видеозаписей с участка, ведущего к камере заключенного, чтобы опровергнуть теории об убийстве. Однако обнаружение минутного пробела, наоборот, усилило подозрения в возможном сокрытии информации. Генпрокурор Пэм Бонди объясняла этот пропуск ежедневной автоматической процедурой сброса системы в полночь.
Как известно, Эпштейн был обвинен в растлении несовершеннолетних. Правда, вынесли приговор ему так и не удалось. Поскольку финансист скончался прямо в камере. Тем не менее, вскоре вскрылись другие интересные обстоятельства. Выяснилось, что Эпштейн дружил с президентами США, в числе которых был и Трамп. В итоге, последнего заподозрили в преступлениях, связанных с насилием над детьми.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подал в суд на WSJ из-за статьи о подарке для Эпштейна. Он подчеркивает, что иск направлен на защиту не только его интересов, но и прав всех американцев, которые, по его словам, «больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации».
Также Трамп резко отреагировал на появление в СМИ видео и фото, свидетельствующих о его встречах с Эпштейном в 1990-х годах. Политик назвал телеканал распространителем ложной информации.