Опубликована «пропавшая минута» из дела Эпштейна: что показали камеры

Как известно, Эпштейн был обвинен в растлении несовершеннолетних. Правда, вынесли приговор ему так и не удалось. Поскольку финансист скончался прямо в камере. Тем не менее, вскоре вскрылись другие интересные обстоятельства. Выяснилось, что Эпштейн дружил с президентами США, в числе которых был и Трамп. В итоге, последнего заподозрили в преступлениях, связанных с насилием над детьми.