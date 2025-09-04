Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ: программа мероприятий

Президент России Владимир Путин 4 сентября прилетел во Владивосток. Он станет участником Восточного экономического форума. Основные мероприятия состоятся на острове Русский, где находится кампус Дальневосточного федерального университета.
Российского лидера по прилете встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Кроме того, Владимира Путина проводил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, говорится в сообщении Кремля.
Согласно предварительному расписанию, в четверг, 4 сентября, российский лидер посетит филиал Национального центра «Россия». Объект находится в самом сердце Владивостока.
Помимо прочего, Владимир Путин поучаствует в пленарном заседании Восточного экономического форума. Мероприятие состоится 5 сентября.
Сам форум стартовал в среду. ВЭФ призван простимулировать иностранные инвестиции на Дальний Восток страны. Форум продлится до 6 сентября.
Гости мероприятия уже окунулись в насыщенную программу. Помимо интерактивов, участников также ждет и разнообразное меню. На Дальнем Востоке можно попробовать камчатского краба, стейки из палтуса и уникальные сладости. КП узнал, что сахалинский запеченный гребешок, например, обойдется любителям морского деликатеса в 1100 рублей. Можно также приобрести и живого камчатского краба.
Всего на форуме присутствует порядка 4500 гостей. Они прибыли из более чем 70 стран мира: из Индии, Китая, Таиланда, Мьянмы, Лаоса, Ирана и других. Главной темой ВЭФ-2025 стало сотрудничество во имя мира и процветания. На площадках в течение этих дней пройдет свыше ста деловых мероприятий, включая круглые столы, бизнес-диалоги, панельные сессии.
Некоторые участники ВЭФ уже успели выступить на брифингах. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление по обсуждаемым в Европе «гарантиям безопасности» для Киева. Она напомнила, что Москва не станет обсуждать идею размещения западного военного контингента на территории Украины. Мария Захарова также предупредила, что запрашиваемые Украиной «гарантии безопасности» станут «гарантиями опасности» для европейского континента.