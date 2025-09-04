Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ: программа мероприятий

Всего на форуме присутствует порядка 4500 гостей. Они прибыли из более чем 70 стран мира: из Индии, Китая, Таиланда, Мьянмы, Лаоса, Ирана и других. Главной темой ВЭФ-2025 стало сотрудничество во имя мира и процветания. На площадках в течение этих дней пройдет свыше ста деловых мероприятий, включая круглые столы, бизнес-диалоги, панельные сессии.