Блогер Юрий Дудь досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь»

Как уточняется, Дудь захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Блогер Юрий Дудь* досрочно отказался от правовой охраны товарного знака «вДудь» в России.

Изначально исключительные права на бренд должны были действовать до июня 2027 года, но по заявлению правообладателя они были прекращены раньше срока. Согласно документам, отказ был подан летом 2022 года — вскоре после внесения блогера в реестр СМИ-иноагентов.

На 2025 год за Дудем остаются зарегистрированными как минимум четыре других товарных знака в России.

Ранее сообщалось, что в случае возвращения в Россию Юрий Дудь будет немедленно помещён в следственный изолятор.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.