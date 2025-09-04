Блогер Юрий Дудь досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь»

Блогер Юрий Дудь* досрочно отказался от правовой охраны товарного знака «вДудь» в России.
Изначально исключительные права на бренд должны были действовать до июня 2027 года, но по заявлению правообладателя они были прекращены раньше срока. Согласно документам, отказ был подан летом 2022 года — вскоре после внесения блогера в реестр СМИ-иноагентов.
На 2025 год за Дудем остаются зарегистрированными как минимум четыре других товарных знака в России.
Ранее сообщалось, что в случае возвращения в Россию Юрий Дудь будет немедленно помещён в следственный изолятор.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.