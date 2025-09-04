Ричмонд
«Не помощь, а грабёж»: В РФ предложили запретить выдачу электронных микрозаймов

В Госдуме хотят запретить выдачу микрозаймов онлайн.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили полностью запретить или ограничить выдачу электронных микрораймов, а также дистанционное оформление микрокредитов. Инициативу озвучил лидер ЛДПР Сергей Слуцкий.

«Надо, наконец, заканчивать с этой финансовой ловушкой», — сказал Слуцкий РИА Новости, указав на то, что половина микрозаймов выдаётся под 150 процентов годовых и назвав это не «скорой помощью», а грабежом.

По словам Слуцкого, только за второй квартал 2025 года микрофинансовый организации выдали россиянам более чем на 530 млрд рублей кредитов, получив «космическую» прибыль. Политик назвал такую практику «денежным пылесосом» и сравнил микрофинансовые организации с «экономическим спрутом», от действий которого страдают в первую очередь пенсионеры, студенты и многодетные семьи.

Ранее эксперты объяснили, в чем разница между кредитом и займом и под какие цели и задачи лучше всего подойдут эти разные финансовые продукты.

Также финансист объяснила, почему опасно брать микрокредиты.

Тем временем в России мошенники, представляясь курьерами маркетплейсов, выманивают у граждан коды из СМС под предлогом выдачи посылки. На деле коды используются для оформления микрозаймов на имя жертвы.

