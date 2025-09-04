«Не помощь, а грабёж»: В РФ предложили запретить выдачу электронных микрозаймов

По словам Слуцкого, только за второй квартал 2025 года микрофинансовый организации выдали россиянам более чем на 530 млрд рублей кредитов, получив «космическую» прибыль. Политик назвал такую практику «денежным пылесосом» и сравнил микрофинансовые организации с «экономическим спрутом», от действий которого страдают в первую очередь пенсионеры, студенты и многодетные семьи.