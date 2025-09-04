«Не помощь, а грабёж»: В РФ предложили запретить выдачу электронных микрозаймов

В России предложили полностью запретить или ограничить выдачу электронных микрораймов, а также дистанционное оформление микрокредитов. Инициативу озвучил лидер ЛДПР Сергей Слуцкий.
«Надо, наконец, заканчивать с этой финансовой ловушкой», — сказал Слуцкий РИА Новости, указав на то, что половина микрозаймов выдаётся под 150 процентов годовых и назвав это не «скорой помощью», а грабежом.
По словам Слуцкого, только за второй квартал 2025 года микрофинансовый организации выдали россиянам более чем на 530 млрд рублей кредитов, получив «космическую» прибыль. Политик назвал такую практику «денежным пылесосом» и сравнил микрофинансовые организации с «экономическим спрутом», от действий которого страдают в первую очередь пенсионеры, студенты и многодетные семьи.
