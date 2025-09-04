Слуцкий заявил об «истерике» у Каллас после итогов саммита ШОС

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас «в полнейшей истерике» от итогов саммита ШОС в Китае, где, по ее мнению, позиции Запада оказались под угрозой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что Каллас осознала неизбежность крушения западных правил, навязываемых миру.
— Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» «миропорядку, основанному на правилах», — написал Слуцкий.
Он добавил, что глава евродипломатии призывает к противостоянию «новой реальности». По мнению депутата, европейская бюрократия испытывает панику от консолидации сил мирового большинства, направленной на слом ложных нарративов и ценностей, навязанных Западом. Слуцкий подчеркнул, что происходит объективный исторический процесс, а эпоха доминирования «золотого миллиарда» уходит в прошлое.
Ранее Каллас заявила, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и Корейской Народной Демократической Республики Владимира Путина, Си Цзиньпина, Масуда Пезешкиана и Ким Чен Ына стали «прямым вызовом» миропорядку, основанному на правилах.