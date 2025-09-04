Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий заявил об «истерике» у Каллас после итогов саммита ШОС

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас «в полнейшей истерике» от итогов саммита ШОС в Китае, где, по ее мнению, позиции Запада оказались под угрозой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас «в полнейшей истерике» от итогов саммита ШОС в Китае, где, по ее мнению, позиции Запада оказались под угрозой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что Каллас осознала неизбежность крушения западных правил, навязываемых миру.

— Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» «миропорядку, основанному на правилах», — написал Слуцкий.

Он добавил, что глава евродипломатии призывает к противостоянию «новой реальности». По мнению депутата, европейская бюрократия испытывает панику от консолидации сил мирового большинства, направленной на слом ложных нарративов и ценностей, навязанных Западом. Слуцкий подчеркнул, что происходит объективный исторический процесс, а эпоха доминирования «золотого миллиарда» уходит в прошлое.

Ранее Каллас заявила, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и Корейской Народной Демократической Республики Владимира Путина, Си Цзиньпина, Масуда Пезешкиана и Ким Чен Ына стали «прямым вызовом» миропорядку, основанному на правилах.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше