Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: требования Зеленского для Украины являются гарантиями опасности

«Гарантии» Зеленского направлены на сохранение Украины как плацдарма для террора.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гарантии безопасности для украинской стороны, которых хочет Зеленский, носят неприемлемый характер.

Она уточнила, что это «гарантии опасности».

«Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров — даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер», — сказала Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.

По её словам, «гарантии» Зеленского направлены на сохранение Украины как плацдарма для террора, а также провокаций в отношении Российской Федерации.

«Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что любая помощь украинской стороне угрожает эскалацией конфликта.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше