Захарова: требования Зеленского для Украины являются гарантиями опасности

«Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров — даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер», — сказала Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.