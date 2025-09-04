Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гарантии безопасности для украинской стороны, которых хочет Зеленский, носят неприемлемый характер.
Она уточнила, что это «гарантии опасности».
«Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров — даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер», — сказала Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.
По её словам, «гарантии» Зеленского направлены на сохранение Украины как плацдарма для террора, а также провокаций в отношении Российской Федерации.
«Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что любая помощь украинской стороне угрожает эскалацией конфликта.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.