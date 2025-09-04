В Иркутске на острове Юность меняют деревянный настил. Два года назад из 757 квадратных метров заменили 200 метров покрытия. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.
— Сейчас возникла необходимость в ремонте оставшейся части. Заменим изношенные и поврежденные доски, укрепим конструкции, а также обработаем специальными составами с для предотвращения гниения, — подчеркнула директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Часть скамеек в общественном пространстве повреждена из-за вандализма и естественного износа. Осенью планируется их ремонт с заменой деревянных элементов.
На острове Юность регулярно обновляют и ремонтируют малые архитектурные формы. Ежедневно убирают территорию, вывозят мусор и ухаживают за растительностью.