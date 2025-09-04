Много работавшим омичам могут поднять пенсию

Как сообщила пресс-служба ЛДПР, в случае принятия закона на надбавку смогут рассчитывать женщины, имеющие трудовой стаж не менее 30 лет, и мужчины, проработавшие не менее 35 лет. Размер доплаты составит 10 тысяч рублей.
По словам инициаторов законопроекта, он направлен на поддержку российских пенсионеров, многие из которых относятся к малообеспеченным слоям населения.
Ранее «КП Омск» сообщала, как пенсии и пособия будут выплачиваться омичам в сентябре.
