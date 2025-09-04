Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Много работавшим омичам могут поднять пенсию

Законопроект об этом готовится рассмотреть Госдума.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от ЛДПР хотят установить надбавку к пенсии для тех, кто много работал. Если закон будет принят, надбавку, в том числе, получат и омичи. Соответствующий законопроект уже готовится.

Как сообщила пресс-служба ЛДПР, в случае принятия закона на надбавку смогут рассчитывать женщины, имеющие трудовой стаж не менее 30 лет, и мужчины, проработавшие не менее 35 лет. Размер доплаты составит 10 тысяч рублей.

По словам инициаторов законопроекта, он направлен на поддержку российских пенсионеров, многие из которых относятся к малообеспеченным слоям населения.

Ранее «КП Омск» сообщала, как пенсии и пособия будут выплачиваться омичам в сентябре.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше